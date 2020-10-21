قوات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للصحفي مجاهد السعدي

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حكم الاعتقال الإداري للصحفي مجاهد السعدي من جنين في الضفة المحتلة، لمدة أربعة أشهر.

وثبتت محكمة الاحتلال في تاريخ 20/8/2020، الاعتقال الإداري بحق الصحفي السعدي لمدة 4 أشهر إداريا.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحفي السعدي بتاريخ 24/6/2020م بعد اقتحام منزله في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت عائلة السعدي بأن نجلها يعاني من وضع صحي سيء، إثر عزله لمدة 14 يوم بعد الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال.

ونبهت العائلة الى أن السعدي (32 عاما)، يعاني من روماتيزم وديسك بالرقبة، ووجع في العضلات، فضلا عن أوجاع في الظهر بسبب فترات التحقيق خلال اعتقالات سابقة.

وسبق للصحفي السعدي أن اعتقل أربع مرات في سجون الاحتلال كان آخرها عام 2016،حيث حكم عليه بالسجن سبعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية، على خلفية عمله الصحفي.

وبحسب الإحصائيات فإن عدد الصحفيين في سجون الاحتلال ارتفع إلى (21) صحفياً آخرهم الصحفي طارق أبو زيد.