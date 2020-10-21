قوات الاحتلال تعتقل شاب وتفرج عن أسير في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابًا فلسطينيًا في مدينة القدس، فيما أفرجت عن أسير في مدينة جنين في الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب عدنان منى قرب باب الساهر في القدس، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الاحتلال افرج عن الأسير حسن شرقاوي من بلدة زبابدة في جنين، بعد اعتقاله عدة سنوات في السجن.

وما زال الاحتلال يعتقل نجو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل السجون، وسط ظروف صحية ومعيشية صعبة، فضلاً عن ممارسة أبشع أنواع الانتهاكات بحقهم.