بلدية دير البلح تناقش ملاحظات دراسة نظام الأبنية المعدل في محافظات غزة

ناقشت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الملاحظات التي توصلت إليها خلال ورشة عمل لدارسة نظام الأبنية المعدل في محافظات غزة للعام 2010، التي وجدت أثناء البدء بتطبيق النظام على المعاملات التنظيمية.

وحضر الورشة، مهندسي دائرة التنظيم والتخطيط الحضري ببلديات المنطقة الوسطى والتي تضم دير البلح, النصيرات, البريج, المغازي, المصدر، وادي السلقا، المغراقة، وادي غزة، والزهراء.

رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، أكد أنه البلدية بدأت في تطبيق النظام منذ شهر يونيو الماضي بشقيه الهندسي والمخالفات.

وأوضح الجرو، أنها وجدت عليه بعض الملاحظات تتعلق بالمواطنين والمكاتب الهندسية وأخرى بنقابة المهندسين، مبينّا أنها شكلت لجنة عليا على صعيد البلديات الـ25 لوضع الملاحظات والتعديلات ورفعها لوزارة الحكم المحلي نهاية العام الحالي لإبداء الرأي بحيث تقوم كل محافظة بعقد اجتماع لمهندسي التنظيم للبلديات التابعة لها لأبداء الرأي والنقاش والخروج بالتوصيات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة.

وفي السياق، أشار مدير دائرة التنظيم والتخطيط الحضري المهندس هشام الديراوي إلى أن الملاحظات التي تم رصدها في النظام تصب في مصلحة المواطن والعمل الهندسي بما يتماشى مع احتياجات ضبط العمل والإنشاء الهندسي والإمكانات الموجودة، مشيراً أن اللقاء يهدف إلى إيجاد تغذية راجعة لإعادة دراسة النظام وإصدار نظام معدل يمكن تطبيقه دون معوقات.



