وفاة 312 إيرانيًا و5616 اصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 312 حالة وفاة و5616 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتوفين بالفيروس الى 31 الفا و346 شخصا، و545 الفا و 286 إصابة، من بينهم 4861 في وضع حرج.

وكالنت السلطات الإيرانية، قد صنفت 30 محافظة بالبلاد باللون الاحمر الذي يعني الحذر الشديد، بسبب تفشي الفيروس.

وأوضحت الصحة، أن عدد المتعافين من المرض، بلغ 438 الفا و709 شخصا، حتى اليوم.

كما أعلنت أن 4 ملايين و599 الفا و554 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.