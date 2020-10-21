الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء شرق بيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء في بلدة تقوع شرق بيت لحم في الضفة المحتلة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن الاحتلال أخطر بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء يقع في منطقة غزلان شمال تقوع، يعود المواطن سليمان صباح، بحجة عدم الترخيص.

وكانت قوات الاحتلال هدمت اليوم منزلا مأهولا للمرة الرابعة في منطقة خربة عليا ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وتشهد مدينة بيت لحم وباقي المحافظات الضفة، توغل استيطاني كبير خلال السنوات الماضية القليلة بدعم من حكومة بنيامين نتنياهو، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين.