يديعوت: قطر توافق على تمديد المنحة القطرية و الاستثمار في البنية التحتية بغزة

أفادت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية مساء اليوم الاربعاء بأن دولة قطر قررت تمديد المنحة لغزة على مدار عام 2021، و كذلك الاستثمار في البنية التحتية في القطاع بعد اتصالات مع الجانب "الاسرائيلي".

و كانت القناة الـ13 العبرية، كشفت النقاب عن زيارة وفد "إسرائيلي" رسمي لدولة قطر خلال الأيام الماضية، في سياق تثبيت التهدئة في قطاع غزة.

وقالت إن الوفد الإسرائيلي تمكن من الحصول على موافقة قطر، لتأمين إرسال 60 مليون دولار لقطاع غزة حتى نهاية العام الجاري.

وبحسب القناة العبرية، فإن "إسرائيل" تعتبر موافقة قطر على نقل الأموال لقطاع غزة، بمثابة تمهيد الطريق لانضمامها الى "اتفاقيات ابرهام" وتطبيع العلاقات مع معها.

ولفتت القناة، إلى أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تدفع باتجاه التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة، وأجرت خلال الأسابيع الأخيرة مباحثات ولقاءات بمستويات مختلفة مع مبعوثين قطريين.

وأشارت القناة العبرية، الى أن المباحثات الإسرائيلية القطرية، تهدف إلى إعداد خطة شاملة، عبر تحويل أموال من قطر، لبناء مشاريع اقتصادية في قطاع غزة.