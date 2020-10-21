وزارة التربية و التعليم تؤكد على استمرار العمل وفق خطتها في المدارس

ثمنت وزارة التربية و التعليم، دور الأسرة التربوية في تنفيذ خطة العودة للمدارس التي أقرتها الحكومة والتي تستند إلى نظام التعليم المدمج، وإلى بروتوكول صحي يوفر مقومات التعليم الآمن، الذي جاء ذلك بعد غياب الطلبة عن مدارسهم لما يزيد عن ستة أشهر.

و أكدت الوزارة في بيان صادر عنها مساء الأربعاء على استمرار العمل وفق خطتها دون أي تغيير، وعلى ضرورة الإبقاء على أبواب المدارس مشرعة وعلى جذوة التعليم متقدة في كل مدرسة وفي كل بيت.

و أهابت الوزارة بمعلميها ومعلماتها بالاستمرار في تحمل أعباء تأدية رسالتهم السامية في ظل التحديات الجسام التي يواجهها شعبنا الفلسطيني العظيم.

و كان الاتحاد العام للمعلمين في رام الله أعلن في وقت سابق اليوم وقف العملية التعليمية في المدارس والتحول إلى التعليم عن بعد وذلك احتجاجا على عدم انتظام صرف الرواتب.

وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، أنه واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 27/10 سيبدأ تعليم الطلاب عن بعد وعدم التوجه إلى المدارس.

وطالب الاتحاد وزارة التربية تنظيم دوام الموظفين الإداريين من خلال برنامج طوارئ يضمن استمرار عمل الدوائر.

كما طالب الاتحاد الحكومة بإلزام شركات الاتصالات بعدم فصل خدمة الانترنت لإنجاح التعليم عن بعد، كما طالب الحكومة بصرف الرواتب كاملة ودفع المستحقات المالية.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا الإجراء (تعطيل المدارس والتحول للتعليم عن بعد) سوف يستمر حتى تاريخ 12/11 لحين صدور بيان اخر.