إسرائيليون لغانتس: أنت كذاب ومخادع ولن نصدقك بعد الآن!

هاجم متظاهرون إسرائيليون اليوم الأربعاء، وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس حينما خرج للحديث معهم بعد أن تظاهروا أمام الكنيست في القدس، احتجاجاً على مقتل 20 سيدة منذ بداية العام الجاري بسبب العنف الأسري.

وبعد أن وصل غانتس للمتظاهرين وغالبيتهم من النساء، للحديث معهم، هاجمته إحدى المتظاهرات ووصفته بأنه "خائن وكاذب"، حيث ردد الآخرين نفس الهتافات ضده.

وقال المتظاهرون لـ غانتس: "أنت كاذب وخائن، وكل ما تقوله لا تفعله، لم نعد نصدقك بعد الآن"، مشيرين إلى أن جميع تصريحاته بشأن الميزانية وتخصيص أموال منها لمواجهة العنف ضد المرأة لم يطبق، وأنه يستغل ذلك من أجل مصالحه السياسية، وفق صحيفة القدس.

وتعهد المتظاهرون بالاستمرار في التظاهرات للحد من جرائم القتل المتواصلة بحق النساء.

جدير بالذكر أن معطيات إسرائيلية، أظهرت أمس الثلاثاء أن 17 سيدة قتلن في دولة الاحتلال، بينهم فلسطينيات، منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا في مارس/ آذار الماضي، ليرتفع عدد اللواتي قتلن إلى 19 منذ بداية العام بسبب العنف الأسري.