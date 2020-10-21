العمل النسائي ينظم لقاءاً تضامنيا مع الاسير ماهر الاخرس

نظمت دائرة العمل النسائي لحركة الجهاد الإسلامي لقاءً نسوياً تضامنياً مع عائلة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس ،وذلك اليوم في مقر فضائية فلسطين اليوم بواسطة الربط المباشر مع ذوي أهل الاسير في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وتخلل اللقاء العديد من الفقرات المساندة لأهل الأسير ووالدته وزوجته وابنائه ، وتوجيه الكلمات المساندة لذويه راجين من الله تحرره من قيد وظلم الاحتلال الغاشم .

وقالت الدائرة خلال كلمة ألقتها إحدى المشاركات في الوقفة: إن سكوت المنظمات الدولية والحقوقية المتواطئء مع الاحتلال تجاه قضية الأسرى وخاصة الأسير ماهر الأخرس ، يعد جريمة بحد ذاتها وتضاف إلى سجل حكومة الاحتلال الحافل بالجرائم البشعة التي تتجاوز كل قوانين الإنسانية.

ورفضت الدائرة بشدة الإذعان الصهيوني استمرار اعتقال الأسير ماهر الأخرس رغم تدهور حالته الصحية، موجهة رسالتها الحية وتضامنها الكامل مع الأسير الأخرس الذي يجابه الموت في كل لحظة من أجل حق كفتله له كل المواثيق الدولية.

وجددت عهدها وواجبها بالوقوف في وجه كل انتهاك وفي تصدير كل قضية ضد الأسرى، لتصبح على مرأى ومسمع وكل من ينادون بحقوق الإنسان، و لكي يسمع صوت ماهر الأخرس المستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام.

وطالبت الدائرة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة لوقف كل أشكال التنكيل والتعذيب بحق الأسرى الأسيرات .





