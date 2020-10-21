ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

وزير المالية: لا حلول قريبة لملف الخصومات التي تطال رواتب موظفي غزة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:35 - 21 أكتوبر 2020
رواتب رواتب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

ذكر وزير المالية بالحكومة الفلسطينية، شكري بشارة اليوم الأربعاء أنه لا حلول قريبة للخصومات المالية التي تطال موظفي السلطة في قطاع غزة، مؤكداً أن هذا الملف لا علاقة له بالمصالحة الفلسطينية.

وأضاف بشارة أثناء لقاء عام تم عقده في وزراة المالية في رام الله بأن ملف تفريغات 2005 من أكثر الملفات العالقة التي مرت على الوزارة، ولا يمكن معالجته بسهولة.

وتوقع بشارة أن تستمر الخصومات على رواتب الموظفين حتى منتصف العام المقبل على أقل تقدير، مستبعداً أن تكون قبل ذلك.

وحول موعد صرف رواتب أكتوبر الجاري، أعلن أنها لن تكون قبل 5 نوفمبر من العام الجاري، بنفس النسب السابقة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات