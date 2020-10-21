آيفون 12 لا يدعم اتصالات الجيل الخامس في وضع السيم المزدوج

بعدما أعلنت شركة آبل مؤخراً عن هواتف آيفون 12، حيث تدعم هذه الهواتف شبكات الجيل الخامس، يبدو أن هناك مشكلة في هذا الأمر، وهي عدم دعم هذه الشبكات عند استخدام الهاتف في وضع SIM المزدوج، وذلك وفقاً لوثيقة تدريب داخلية من Apple تكشف عن المشكلة التي بدأ تداولها على موقع Reddit خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويُعد وضع بطاقة (SIM) المزدوجة بمثابة ميزة وفرتها شركة آبل لأول مرة مع هاتف (iPhone XS)، وهي مفيدة لأولئك الذين يسافرون أو يقيمون في الخارج أو الأشخاص الذين لديهم خطوط عمل وشخصية على الجهاز نفسه.
وتسمح الميزة لكل من خط (Nano SIM) الفعلي وخدمة البيانات فقط من شركة اتصالات أخرى باستخدام (eSIM) في وقت واحد.
بعدما أعلنت شركة آبل مؤخراً عن هواتف آيفون 12، حيث تدعم هذه الهواتف شبكات الجيل الخامس، يبدو أن هناك مشكلة في هذا الأمر، وهي عدم دعم هذه الشبكات عند استخدام الهاتف في وضع SIM المزدوج، وذلك وفقاً لوثيقة تدريب داخلية من Apple تكشف عن المشكلة التي بدأ تداولها على موقع Reddit خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويُعد وضع بطاقة (SIM) المزدوجة بمثابة ميزة وفرتها شركة آبل لأول مرة مع هاتف (iPhone XS)، وهي مفيدة لأولئك الذين يسافرون أو يقيمون في الخارج أو الأشخاص الذين لديهم خطوط عمل وشخصية على الجهاز نفسه.
وتسمح الميزة لكل من خط (Nano SIM) الفعلي وخدمة البيانات فقط من شركة اتصالات أخرى باستخدام (eSIM) في وقت واحد.
وتعتبر (eSIM) بمثابة بطاقة (SIM) رقمية تسمح لك بتنشيط خطة بيانات الجوال من مزود الشبكة الخاص بك دون الحاجة إلى استخدام (nano-SIM) فعلية.
ومن الواضح أن هذا الأمر يتعارض مع قدرة آيفون 12 على العمل عبر شبكات الجيل الخامس، على الأقل في الوقت الحالي.
وتقول آبل في مستند يسمى "ما تحتاج إلى معرفته حول (5G) عبر آيفون": عند استخدام خطين في وضع بطاقة (SIM) المزدوجة، فإن بيانات الجيل الخامس غير مدعومة في أي من الخطين، وستعود إلى الجيل الرابع.
وأضافت: إذا كان العملاء يستخدمون (eSIM) فقط وكانوا مشتركين في خطة خدمة ومشغل شبكة داعم لشبكة (5G)، فسيكون لديهم وصول إلى شبكة الجيل الخامس.
ويمكنك في الوقت الحالي الوصول إلى شبكات (5G) عبر آيفون 12 إما من خلال خط (Nano SIM) أو (eSIM)، طالما أنك تستخدم خطًا واحدًا فقط في وقت واحد، مما يعني أنه يتعين على مستخدمي (eSIM) إزالة البطاقة الفعلية من الهاتف للوصول إلى سرعات (5G).