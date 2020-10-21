آيفون 12 لا يدعم اتصالات الجيل الخامس في وضع السيم المزدوج

بعدما أعلنت شركة آبل مؤخراً عن هواتف آيفون 12، حيث تدعم هذه الهواتف شبكات الجيل الخامس، يبدو أن هناك مشكلة في هذا الأمر، وهي عدم دعم هذه الشبكات عند استخدام الهاتف في وضع SIM المزدوج، وذلك وفقاً لوثيقة تدريب داخلية من Apple تكشف عن المشكلة التي بدأ تداولها على موقع Reddit خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويُعد وضع بطاقة (SIM) المزدوجة بمثابة ميزة وفرتها شركة آبل لأول مرة مع هاتف (iPhone XS)، وهي مفيدة لأولئك الذين يسافرون أو يقيمون في الخارج أو الأشخاص الذين لديهم خطوط عمل وشخصية على الجهاز نفسه.

وتسمح الميزة لكل من خط (Nano SIM) الفعلي وخدمة البيانات فقط من شركة اتصالات أخرى باستخدام (eSIM) في وقت واحد.