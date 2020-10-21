تواصل الفعاليات التضامنية مع الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس

نظمت القوى الوطنية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، وقفة اسناد للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ87، وتضامنا مع الأسرى المرضى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت بالتعاون مع نادي الأسير، ولجان أهالي الأسرى، والفعاليات الوطنية والشعبية في محافظة الخليل، على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل، الأعلام الفلسطينية، وصور الأسير ماهر الأخرس والأسرى المرضى، ولافتات تطالب بالافراج عنهم، وتندد بسياسة الاعتقال الاداري.

وأكد مدير الهيئة في الخليل ابراهيم نجاجرة، ان هذه الوقفة جاءت دعما واسنادا للأسير الأخرس والأسرى المرضى، محذرا من تدهور اوضاعه، ومحملا الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياته، بسبب اضرابه عن الطعام طول هذه الفترة، ما تسبب في تدهور وضعه الصحي.

من جانبه، دعا الناشط بدران جابر في كلمته ممثلا عن القوى الوطنية، الى تكثيف التضامن مع الأسرى بشكل عام والأسير الأخرس بشكل خاص، الذين وهبوا أنفسهم من اجل الحرية والاستقلال، مشدد على ان الاسرى يعانون قهرا وظلما وقمعا وتعذيبا، والضرورة ملحة لاطلاق سراحهم.

وفي كلمة حركة "فتح"/ اقليم وسط الخليل، وجه مهند الجعبري رسالة عز وافتخار للأسرى الابطال الذين يناضلون بأمعائهم الخاوية سياسة الاحتلال، مبينا ان المعركة مع الاحتلال لنيل الحرية والاستقلال حتى تحقيق الأهداف الوطنية، داعيا الى مواجهة الاحتلال بالوحدة الوطنية ومناصرة قضتنا العادلة.

من جانبه، دعا رئيس بلدة الخليل تيسير أبو سنينة، الجميع الى اسناد الأسرى والتضامن معهم خاصة الأسرى المضربين عن الطعام، وفضح سياسة الاحتلال المخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وشارك في الوقفة مجموعة من المتضامنين من الجماعة اليهودية "ناطوري كارتا" المعروفة بمناهضتها للحركة الصهيونية، معربين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.