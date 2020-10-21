الطفلة تقى الاخرس: أمنيتي إني أحضن بابا!

طالبت الطفلة تقى ماهر الاخرس العالم والضمائر الحية بالوقف معهم للضغط على اسرائيل للإفراج عن والدها الاسير ماهر الاخرس والمضرب عن الطعام منذ 87 يوماً على التوالي قائلة :"اريد ان يعود والدي ليحتضنني وأحتضنه كما كنا سابقاً".

وقال الناشط بديع الدويك رئيس الهيئة الاهلية لتجمع المدافعين عن حقوق الانسان، وأحد الذين يعملوا على حملة الافراج عن الأسير ماهر الاخرس بان سلطات الاحتلال رفضت اقتراحاً بان يتم نقل الاخرس الى مستشفيات الضفة للعلاج واقترح الاحتلال نقله الى مستشفى المقاصد، وبعد انهاء علاجه يبقى في السجن لاستكمال فترة اعتقاله.

وقالت زوجة الاسير ماهر الاخرس:" زوجي حالته الصحية في تدهور مستمر، وتسألت أين الصليب الاحمر الذي لم يقوم بزيارة زوجي لإعطاء تقرير عن حالته للعالم وما تفعله اسرائيل".

وقالت :"لو كان هذا المعتقل إسرائيلي لقامت الدنيا ولم تقعد ولتحركت كل دول والهيئات في العالم للافراج عنه".

يذكر بان الاسير ماهر الاخرس موجود حالياً في مستشفى كابلان ويدخل يومه ال 87 يوما في اضرابه عن الطعام ويرفض تناول المدعمات كما قالت زوجته في اخر تسجيل فيديو تم توزيعه من قبل تجمع المدافعين عن حقوق الانسان.