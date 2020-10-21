قيادي في فتح: ماهر الأخرس يقاتل نيابة عن جميع الفلسطينيين

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح توفيق أبو خوصة، اليوم الأربعاء، على أن الأسير ماهر الأخرس، والذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أيقونة نضال فلسطينية.

وقال أبو خوصة في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الأخرس يستحق الدعم و التضامن والإنتصار له في كل ميدان".

وأضاف: "أيها الوطنيون لا تخذلوه، فهو يقاتل بالنيابة عنكم جميعا، ماهر الأخرس في نضاله المر ليس إبن فصيل بل رمز فلسطيني وقيمة وقامة وطنية تنحني لها الهامات، في صراع الإرادات لا تتركوه يقاتل وحيدا بخلاياه الحية، فهو بحاجة إلى دعم وإسناد كل الشرفاء و الإحرار و أهل الهمم والوفاء.

وأردف "ماهر الأخرس نموذج عز وفخار لكل فلسطيني، والتضامن مع ماهر الأخرس والضغط من أجل تحقيق حريته وحقه في الحياة ليس هبة طارئة أو فزعة مؤقتة، نريد ماهر في بيته لا في قبره، الحرية لأسرى الحرية، الحرية للشهيد الحي ماهر الأخرس، فلسطين تستحق الأفضل.