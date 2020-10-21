المستوطنون يتلفون أشجار زيتون ويسرقون ثمارها بنابلس

أتلف مستوطنون العشرات من أشجار الزيتون وسرقوا ثمارها ببلدة دير الحطب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المزارع منتصر حسين إن مستوطني مستوطنة "ألون موريه" الجاثمة على أراضي قرى شرق نابلس، سرقوا ثمار قرابة تسعين شجرة زيتون.

وتقع هذه الأشجار بمناطق وادي العين ورأس العين والمربعة شرقي دير الحطب، وتعود ملكيتها لورثة المواطن عبد الغني حسين.

وأضاف حسين: "توجهنا صباح اليوم لقطف ثمار الزيتون وفوجئنا بحجم الخراب الذي لحق بنحو 90 شجرة".

وأوضح أن أغنام المستوطنين التي يطلقونها للرعي بالمنطقة، التهمت أغلب أغصان الزيتون، فيما جنى المستوطنون ثمارها.

ويمنع الاحتلال أصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها لفلاحتها إلا في أيام محددة طوال العام، بحجة قربها من الطريق الالتفافي للمستوطنة.