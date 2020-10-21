الزراعة تعلن وقف استيراد زيت منافس للمنتج المحلي

أعلنتْ وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء، عن وقف استيراد أي زيت منافس للمنتج المحلي من الخارج لتشجيعه إلى حين الانتهاء من الكميات الموجودة داخل قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني: "إنّ قطاع غزة يحتاج 4500 طن من زيت الزيتون والكميات المنتجة هذا العام هي أقل من هذا الرقم"، لافتًا إلى أن كميات الزيت كافية في هذه الفترة وتكفي 60% من احتياج القطاع.

وأضاف البسيوني، أنّ وزارته اتخذت إجراءات غير مسبوقة لمراقبة معاصر الزيتون في غزة من أجل الحصول على جودة عالية للمنتج.

وأكّد على أن وزارته وضعت معايير عديدة لإنتاج عصر الزيتون من أجل الحصول على منتج ذو كفاءة وبجودة ممتازة، منوّهًا إلى إغلاق معصرة وإتلاف كميات من الزيتون لعدم مطابقتها المواصفات الفلسطينية.

وفيما يخص المساحة المزروعة، ذكر أنّ قطاع غزة يزرع به 33 ألف دونم من الزيتون بواقع إنتاجي يصل إلى حوالي 24 ألف طن.

ولفت إلى أنّ وزارته بصدد نشر إرشادات للمزارعين عبر موقع الوزارة قريبًا؛ لتوضيح آليات التعامل مع أشجار الزيتون بعد الانتهاء من موسم الحصاد لما لذلك من أهمية كبيرة على الأشجار.