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اتحاد المعلمين يقرر وقف التعليم بالمدارس احتجاجاً على عدم انتظام الرواتب

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 13:32 - 21 أكتوبر 2020
طلاب المدارس طلاب المدارس
تقارير
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أعلن الاتحاد العام للمعلمين في رام الله وقف العملية التعليمية في المدارس والتحول إلى التعليم عن بعد وذلك احتجاجا على عدم انتظام صرف الرواتب.

وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، أنه واعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 27/10 سيبدأ تعليم الطلاب عن بعد وعدم التوجه إلى المدارس.

وطالب الاتحاد وزارة التربية تنظيم دوام الموظفين الإداريين من خلال برنامج طوارئ يضمن استمرار عمل الدوائر.

كما طالب الاتحاد الحكومة بإلزام شركات الاتصالات بعدم فصل خدمة الانترنت لإنجاح التعليم عن بعد، كما طالب الحكومة بصرف الرواتب كاملة ودفع المستحقات المالية.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا الإجراء (تعطيل المدارس والتحول للتعليم عن بعد) سوف يستمر حتى تاريخ 12/11 لحين صدور بيان اخر.

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