عائلة عريقات: لا تغيير على وضعه الصحي منذ الأمس

أفادت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأربعاء، بأنه لا تغيير على وضعه الصحي منذ الأمس.

وقالت الدكتورة سلام عريقات كريمة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، مساء أمس الثلاثاء، إن وضعه الصحي مستقر.

وأضافت في حديث لتلفزيون فلسطين: لا يزال والدي يرقد في العناية المكثفة في وحدة الكورونا بالمستشفى وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي ووضعه مستقر، وتم اليوم وصله بجهاز الايكمو (جهاز رئة خارجي) للحفاظ على الرئة وحمايتها من التلف بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت أنه تم التشاور مع الأطباء في الولايات المتحدة الذين كانوا يتابعون حالته منذ زراعة الرئة، وحتى الآن هو متجاوب مع جهاز الايكمو.