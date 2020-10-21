بـ3 مليارات دولار.. صندوق أميركي إماراتي "إسرائيلي" للتنمية

أعلن رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، آدم بوهلر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والإمارات و"إسرائيل"، سيؤسسون صندوقا "لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي".

وتبلغ قيمة صندوق التنمية الجديد، 3 مليارات دولار، وتم الكشف عنه مع وصول أول وفد رسمي إماراتي إلى "إسرائيل".

وخلال الزيارة نفسها، تم الإعلان أيضا عن توقيع 4 اتفاقيات بين الإمارات وإسرائيل.

وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، حميد الطاير، أن هذه الزيارة "ستعمق الفرص وتبادل الخبرات بين البلدين"، لافتا إلى أن الاتفاقيات مع إسرائيل تحمل العديد من الفوائد للجانبين.

وأضاف أن "التعاون الاقتصادي مع إسرائيل سيتحقق بشكل ملموس"، قائلا: "سنوقع اتفاقا حول الازدواج الضريبي مع إسرائيل".

كما نوّه إلى أن الإمارات ستتعاون مع إسرائيل في "وضع الاستراتيجيات المبتكرة".

من جانبه، قال رئيس وزارة الاحتلال بنيامين نتانياهو، إنه سيتم فتح الأجواء بين الإمارات و"إسرائيل" وإلغاء التأشيرات بين البلدين.