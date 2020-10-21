خطيب الأقصى: الزيارات التطبيعية للمسجد لا تقل خطوة عن اقتحام المستوطنين

هاجم خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأربعاء 21/10/2020، الزيارات التطبيعية للمسجد الأقصى، مؤكداً أنها لا تقل خطورة عن اقتحام المستوطنين للمسجد والمدينة المقدسة".

وأوضح صبري، أن الزيارات الأخيرة لبعض المطبعين لمدينة القدس المحتلة هي نتيجة واضحة لجريمة التطبيع وأحد إفرازاتها ومخرجاتها العاجلة.

واعتبر أن الزيارات التطبيعية مرفوضة جملة وتفصيلا وعلى كافة الأنظمة أن ترجع إلى صوابها وتعود للرواية الإسلامية عن المسجد الأقصى لا الرواية اليهودية".

وقال:"من المعيب أن تدخل تلك الوفود تحت الحماية الإسرائيلية، وفي هذا السلوك اعتراف ضمني بشرعية الاحتلال في المدينة المقدسة".

يذكر، أن وفود خليجية زارت مؤخراً المسجد الأقصى المبارك إلا أن المقدسيين طردوهم من المسجد.