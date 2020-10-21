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العدالة الدولية مستباحة..

د. الحساينة: ما يعانيه الأسير الأخرس لعنة تطارد المطبعين مع الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:25 - 21 أكتوبر 2020
د. يوسف الحساينة د. يوسف الحساينة
تقارير
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. يوسف الحساينة، أن العدالة الدولية ستظل مستباحة، ما لم تنتصر للقيم الإنسانية، ومبادئ حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية، التي يجسدها إضراب الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس.

وقال الحساينة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل" لا تزال تزدري المواثيق والأعراف الدولية وتتنكر للقيم الحضارية والإنسانية بدعم من الإدارة الأمريكية المتصهينة، مبينًا أن ذك ما تجسد في طريقة تعاملها العدواني مع قضية الأسير المضرب ماهر الأخرس الذي يواصل الصمود الأسطوري في وجه كيان مدجج بالحقد والكراهية.

وشدد على أن ما يعانيه الأسير الأخرس سيظل لعنة تطارد كل المتواطئين والمتخاذلين والمطبعين مع كيان الاحتلال.

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