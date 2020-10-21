عطايا يؤكد أن الشعوب قادرة على إفشال التطبيع ويشيد بشعب البحرين

ثمن ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، عالياً "وقفة شعب البحرين الجريئة بوجه تطبيع نظامه مع الاحتلال، ولا سيما زيارة الوفد الاسرائيلي للمنامة"، لافتاً إلى أن الشعوب قادرة على إفشال التطبيع.

ودعا عطايا، الشعوب العربية التي وقع حكامها اتفاقيات مع الاحتلال بأن تحذو حذوها، وتبتكر وسائل لكبح الوجود الصهيوني على أراضيها، لأن المخطط الاسرائيلي لا يستهدف فقط فلسطين، بل يريد أن يكمل سيطرته السياسية والاقتصادية على تلك الدول المطبعة، من خلال نهب ثرواتها وخيراتها ونشر التفرقة والنعرات الطائفية فيما بينها وبين جيرانها".

تصريحات عطايا جاء خلال مشاركته في "المؤتمر العالمي الإلكتروني لمواجهة التطبيع" الذي دعا إليه "التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة" تحت عنوان: دور الشعوب العربية في مواجهة التطبيع (البحرين نموذجاً).

وأكد عطايا على أن الاحتلال "الإسرائيلي" يريد توجيه الضربة القاضية لمشروع المقاومة، ويحاصره من كل الزوايا، في محاولة منه لإحكام السيطرة الاقتصادية والسياسية والثقافية على شعوب المنطقة، من خلال التطبيع مع أنظمتها".

وأكد عطايا، أن "شعوب الدول التي تطبع مع الكيان قادرة على إفشال التطبيع بكل أشكاله، من خلال منع إقامة سفارات اسرائيلية على أراضيها، أو بأن تمنع هبوط طائرات اسرائيلية في مطاراتها، أو من خلال الضغط لمنع التعامل التجاري وتداول السلع الاسرائيلية".

وأوضح ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان احسان عطايا، أن "الشعب الفلسطيني اليوم يتوقع من شعوب هذه الأمة بأن تمنع التطبيع وتمرير المشروع الأمريكي الخطير "صفقة القرن" الذي يريد ترامب منه تحقيق مكاسب لـ"الإسرائيليين" على حساب حقوق الفلسطينيين من خلال ضرب مشروع المقاومة وتهويد كل فلسطين".

وتوجه عطايا، بالتحية إلى الشعوب العربية الحرة التي تقف مع فلسطين، وإلى الشعب الفلسطيني الذي يتحمل كل المؤامرات ويقاوم أعتى قوة عسكرية في العالم من أجل تحرير كل فلسطين".