قصف "إسرائيلي" على مدرسة في القنيطرة في سوريا

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء 21/10/2020، مدرسة بريف القنيطرة في سوريا.

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بصاروخ قرابة الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بعد منتصف الليل على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي، وأن الاضرار اقتصرت على الماديات.

يذكر أن طيران الاحتلال نفذ خلال الأشهر الماضية عدة اعتداءات على محافظة القنيطرة استهدفت مركبات مدنية، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أهالي القرى والبلدات بريف المحافظة.

‏وتعقيباً على القصف قال وزير الحرب الصهيوني بني غانتس : "‏أنا لن أتطرق إلى من أطلق النار جنوب سوريا ليلاً، لكن لن يُسمح لعناصر باسم حزب الله أو إيران بالتواجد على حدود مرتفعات الجولان وسنفعل كل ما يلزم لإبعادهم"