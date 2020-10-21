نحو مليون و130 ألف حالة وفاة و41 مليونا و43 ألف إصابة حول العالم

أظهرت أ اخر إحصاءات كورونا حول العالم، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و130 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها ما يقارب من 41 مليونا و43 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 30 مليونا و629 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الثلاثاء، 381 ألف و716 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,145 حالة وفاة.

وبينت الاحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (917 وفاة)، والهند (714 وفاة)، والبرازيل (662 وفاة)، والأرجنتين (348 وفاة)، وإيران (322 وفاة).

كما أشارت إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أمريكا (61,429 إصابة)، والهند (54,422 اصابة)، والبرازيل (23,690 إصابة)، وبريطانيا (21,331 إصابة)، وفرنسا (20,468 إصابة).

وتواصل أميركا تصدرها لدول العالم بأعلى حصيلة وفيات وبأعلى عدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (226,149 وفاة)، والبرازيل (154,888 وفاة)، والهند (115,950 وفاة)، والمكسيك (86,893 وفاة)، وبريطانيا (43,967 وفاة).