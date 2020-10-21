قوات الاحتلال تغلق غرفة في منزل الأسير نظمي أبو بكر بـ"الباطون"

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، غرفة في منزل الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والمتهم بقتل أحد جنود الاحتلال بإلقاء حجر على رأسه من على سطح منزله.

ووفق المصادر المحلية، فقد قامت قوات الاحتلال بإغلاق غرفة الأسير بالإسمنت المسلح، بعد اقتحامها البلدة بأكثر من 60 آلية عسكرية وخلاطتي باطون.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل في حي "السلمة " وحولوها الى نقاط مراقبة عسكرية قبل المباشرة بعملية الإغلاق، فيما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على المواطن عبد الرحيم أبو بكر.

الجدير بالذكر، أن سلطات الاحتلال أبلغت قبل أيام عائلة الأسير أبوبكر بشمع وإغلاق غرفه النوم الخاصة بالأسير نظمي.