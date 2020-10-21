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قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 08:10 - 21 أكتوبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أربعة شبان من مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.

وذكرت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد إبراهيم عبيات (42 عاما) من وادي أبو فريحة شمال بيت ساحور شرق بيت لحم، وأنس عدنان ملش (25 عاما)، من مدينة الدوحة غربا، ووسام يوسف بداونة (20 عاما)، ومصطفى قنيص من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. 

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في الدوحة إثر اقتحامها من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع.

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