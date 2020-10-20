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القائد الخامنئي: أي نظام يتفاوض مع الكيان الصهيوني الغاصب ستهتز مكانته بين شعبه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:56 - 20 أكتوبر 2020
الخامنئي الخامنئي
تقارير
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قال قائد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي الخامنئي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الشعوب المسلمة لن تتحمل أبدا ذل التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن أي نظام سياسي يتفاوض مع الاحتلال مكانته ستكون متزعزعة بين أفراد شعبه.

كلام القائد الخامنئي جاء في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي في "تويتر"، أشار خلالها إلى أن أي نظام سياسي يجلس على طاولة التفاوض مع الكيان الصهيوني الغاصب فمكانته ستكون متزعزعة بين أفراد شعبه.

وأضاف سماحته، "إذا كان الاميركيون يتصورون أنه يمكنهم حل قضايا المنطقة بهذه الطريقة فانهم مخطئون"، في إشارة الى صفقة القرن وقضية التطبيع العربي مع الكيان الإسرائيلي

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