خبير تغذية يتحدث عن فوائد فيتامين "بي 12"

نصح خبير تغذية بتناول مكملات غذائية تتضمن فيتامين B12، لمواجهة الشعور بالإرهاق والتعب، موضحا أنه يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة بدنية.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن أخصائي التغذية جافين فان دي والي قوله: "بالإضافة إلى فيتامينات B الأخرى، يساعد فيتامين B12 في تحويل الطعام إلى طاقة تفيد خلايا جسدك".

وأوضح أن هذا الفيتامين: "يساعد أيضا في الحفاظ على صحة أعصابك وخلايا دمك، وعلى منع نوع من فقر الدم الذي يمكن أن يجعلك ضعيفا ومتعبا".

وأضاف قائلا: "وعلى الرغم من ذلك، قد يكون بعض السكان معرضين لخطر الإصابة بنقص فيتامين B12، والذي يحدث عندما لا يحصل جسمك على ما يكفي أو لا يستطيع امتصاص الكمية التي تحتاجها. نتيجة لذلك، قد تتلقى مستويات الطاقة لدى بعض الأشخاص دفعة مع مكملات B12".

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الشعور بالتعب طوال الوقت قد يكون هو عدم الحصول على قسط كاف من النوم، أو قضاء الكثير من الوقت في العمل.

وأوضحت أنه يمكن تقليل الشعور بالتعب المفرط عن طريق تناول مكملات فيتامين B12 بانتظام، لدوره في تحويل الطعام إلى طاقة، مشيرة إلى أن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 في النظام الغذائي، يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالتعب والخمول.

ونصحت أيضا بإمكانية تقليل خطر الإصابة بالتعب عن طريق إضافة المزيد من الحديد إلى النظام الغذائي، مموضحة أن الحديد يستخدم في صنع الهيموغلوبين، وهو بروتين ينقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم في الدم.

وذكرت أنه بدون وجود ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي، قد ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالخمول والضعف الشديد.