نفتالي بينيت: الأمن لا يتحقق عن طريق التحصن خلف الجدران

آثار إطلاق صاروخ من قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، موجة من التعليقات الغاضبة لدى مسؤولين وصحافيين في الاحتلال.

وقال وزير الحرب السابق في حكومة الاحتلال وعضو الكنيست "نفتالي بينت" إنه لا يمكن الحصول على الأمن بالتحصن خلف الجدران وذلك بعد دقائق من إطلاق صاروخ من القطاع وبعد إعلان جيش الاحتلال مساء اليوم أنه اكتشف نفقاً جديداً للمقاومة وصل للجدار المضاد للأنفاق على حدود القطاع.

في حين قال "ألموغ بوكير" مراسل القناة ١٣ العبرية في جنوب فلسطين المحتلة أن وزير الحرب الحالي "بني غانتس" قال للمستوطنين في غلاف غزة خلال زيارته للمنطقة اليوم إنهم يستطيعون النوم بأمان فسيقوم المستوطنون الآن بالنوم بأمان ولكن في الملاجئ.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان له رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة حيث دون صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر عبرية أن انفجارات كبيرة سمعت في مستوطنات الغلاف بعد إطلاق الصافرات في عدة مناطق بمستوطنات الغلاف.