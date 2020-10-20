الاحتلال يعتقل شابا من طوباس على حاجز تياسير

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة طوباس، أثناء عبوره حاجز تياسير.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب هيثم نضال قصراوي (19 عاما)، أثناء عودته من مكان عمله في الأغوار الشمالية.
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