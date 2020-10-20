الاحتلال يزعم اكتشاف نفق هجومي جنوب قطاع غزة

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء اكتشاف نفق هجومي انطلاقاً من خان يونس جنوب قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

و قال المتحدث: " لقد تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الأنفاق وإحباطها ونظرًا للقدرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على حدود قطاع غزة. النفق لم يجتاز العائق التحت أرضي ولم يشكل أي تهديد للبلدات في المحيط".لقد قامت قوات هندسية تابعة لجيش الدفاع بأعمال في منطقة السياج الأمني في الأيام الأخيرة في أعقاب مؤشرات وردت في العائق الاستشعاري وكشفت النفق الإرهابي الهجومي.

و حمل الناطق حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، مؤكداً بأن الجيش مصمم على حماية ما اسماها "سيادة إسرائيل".