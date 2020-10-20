الاردن تسجل 34 وفاة و2035 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

افتتحت لجنة المرأة في حركة فتح، مساء اليوم الثلاثاء، وتحت رعاية وزيرة الصحة د.مي الكيلة، بازار التسوق من منتجات النساء الناجيات من مرض سرطان الثدي، ضمن فعاليات حملة "انت الحياة" لمكافحة سرطان الثدي المستمرة حتى آخر شهر أكتوبر.

وافتتح البازار الذي أقيم في شارع الثقافة وسط مدينة الخليل بحضور محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، وأمين سر إقليم وسط الخليل عماد خرواط، والعديد من الشخصيات الاعتبارية وأعضاء ومتطوعي حملة انت الحياة.

وقالت مسؤولة ملف لجنة المرأة نسرين عابدين، إن إقليم حركة فتح يدعم المرأة الفلسطينية، وخصوصا النساء المتعافيات واللواتي كافحن في محاربة هذا المرض، واستطعن النجاة من خطر الموت بإرادة وعزيمة قوية، ويحاولن الاندماج في الحياة الاجتماعية من خلال ممارسة عدد من الهوايات كالتصنيع الغذائي وإنتاج المنسوجات، والهدايا ألإبداعية واستطعن مزاولة حياتهن الطبيعية.

وأضافت سوف يستمر هذا البازار والتسوق لمدة ثلاثة أيام بعد ان لاقى استحسان وإقبال النساء على الحملة.

نجوى زغير احدى المشاركات في البازار والناجيات من مرض السرطان، شاركت في تسويق منتجاتها من مخللات: الخيار والجزر والزيتون والمكدوس، وعدة أنواع أخرى من التصنيع الغذائي من المخللات بدون إضافة مواد حافظة.

وأوضحت لـ "وفا" انها كانت معلمة لغة عربية لمدة 20 عاما، وتقاعدت اثناء فترة علاجها، ومن ثمة استأنفت حياتها في إعطاء دورات في تصنيع المخللات في الجمعيات الخيرية، والمشاركة في البازارات الخيرية لتسويق منتجاتها التي أصبحت معروفة وعليها طلب.