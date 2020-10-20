الاونروا: توقيع عقد لبناء 33 شقة سكنية للاجئين غرب خان يونس

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد لإنشاء ثلاثة مبان إضافية تتكون من 33 شقة سكنية في غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت الوكالة، في بيان صحفي، أن تلك الشقق ستُسلّم لـ 33 عائلة (180 فرد) من لاجئي فلسطين الذين يسكنون في مخيم خان يونس.

وأضافت: "بمجرد إخلاء منازلهم الكائنة في المخيم، ستُستخدم هذه المساحات لتوسيع 7 طرق داخل المخيم ولإنشاء منتزهين للعامة من أجل تأمين مناطق خضراء للعب الأطفال بالإضافة إلى استغلالها لإقامة بعض النشاطات الترفيهية".

وأكدت أن المشروع سيقوم ببعض التحسينات على 14 طريقًا كانت أُنشئت سابقًا لتسهيل حركة اللاجئين داخل المخيم وخارجه.

وبينت أن "الازدحام، ونقص الأماكن المخصصة للأنشطة الترفيهية هو وضع سائد في مخيم خان يونس الذي أُنشئ عام 1949 في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس".

وأوضحت أن عدد سكان المخيم كان سابقًا نحو 35,000 لاجئ، أما اليوم فيضم نحو 84,300 لاجئ يعيش معظمهم في مساكن مسقوفة بالإسبست ومتقاربة جدًا من بعضها البعض، الأمر الذي يحد من إمكانية توفير مساحات للأنشطة الترفيهية أو الاجتماعية.

ولفتت إلى أن بعض اللاجئين قاموا ببناء طوابق إضافية لبيوتهم من أجل استيعاب عدد أكبر من أفراد العائلة، وغالبًا ما كانت تتم عمليات التوسيع هذه بدون تخطيط ملائم مما أدى إلى تهالك أجزاء من المباني ووجود أماكن ذات ارتفاع منخفض تُعرّض البيوت خلال فترة الشتاء لخطر الفيضانات خصوصا أن ما يقارب 15 مبنى من المخيم في مستوى أكثر انخفاضا مما يجب.

وتابعت أن "وما يزيد الوضع سوءا هو عدم وجود نظام تصريف مياه مناسب. فقط أجزاء بسيطة من المخيم مرتبطة بأنظمة صرف صحي فعّالة. جميع البيوت تحصل على المياه من البلدية ومن آبار خاصة".

وأشارت إلى أن "أونروا ستتمكن من خلال هذا المشروع، الممول من الحكومة الفدرالية الألمانية وبنك التنمية الألماني، من تطوير وتحسين البنية التحتية لبعض المناطق بما في ذلك الطرق، وربط المرافق بأنظمة الصرف الصحي، وتوفير المزيد من المساحات الخضراء المخصصة لألعاب الأطفال والقيام بالأنشطة الترفيهية والاجتماعية".

وأردفت: "كما ستسمح هذه المساحات بوجود تهوية جيدة للمنازل المتبقية داخل المخيم".

ويُعد هذا العقد الثاني- بعد توقيع مشروع إنشاء عشرة مباني للاجئين في مخيم دير البلح بداية هذا الشهر- بتمويل يبلغ 8 مليون دولار ستُستخدم في أعمال بناء تهدف أونروا إلى تدشينها قبل نهاية العام الحالي.