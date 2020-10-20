بيت حانون يستأنف تدريباته استعداداً لانطلاق الموسم الجديد

استأنف نادي بيت حانون الرياضي، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادا للموسم الجديد (2020-2021)، المقرر انطلاقه يوم 20 من الشهر المقبل.

وخاض بيت حانون أول تدريباته، بقيادة مديره الفني محمد العماوي، على ملعبه بمشاركة جميع اللاعبين، بما فيهم الصفقات الجديدة.

ويتطلع الحوانين لتكرار إنجاز الموسم الماضي، عندما حل الفريق رابعا، في أول موسم له بعد الصعود للممتازة، لينال لقب الحصان الأسود.

ويُنتظر أن تستأنف كل الأندية، خلال الأيام القليلة المقبلة، نشاطها الرسمي رغم مطالبة البعض بتأجيل انطلاق الدوري، معتبرين أن فترة الشهر غير كافية للإعداد.