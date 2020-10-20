ليفربول ومانشستر يونايتد ينقلبان على الاتحاد الأوروبي

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن 12 ناديًا من الصفوة في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا يتفاوضون بجدية، لإنشاء بطولة الدوري الأوروبي الممتاز.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن هذه البطولة مدعومة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومن المقرر انطلاقها في 2022 بميزانية تبلغ 4.6 مليار إسترليني.

وأشارت إلى أنه تأكد إجراء مانشستر يونايتد وليفربول محادثات حاليًا للتواجد في النسخة الأولى من البطولة، والتي ستضم 18 فريقًا.

وأوضحت أنه من المنتظر مشاركة خمسة فرق من إنجلترا، وتم عرض الأمر أيضًا على مانشستر سيتي وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام هوتسبير، لكن لم يتبين بعد الفريق الذي سيستبعد من الستة الكبار.

وشددت الشبكة على أنه لم يوقع أي نادٍ إنجليزي حتى الآن على المشاركة في البطولة بشكل رسمي.

وقالت "سكاي سبورتس" إن مباريات البطولة ستلعب بشكل طبيعي خلال الموسم الكروي، والأندية التي ستحتل المراكز الأولى بها، ستصعد إلى أدوار إقصائية لتحديد الفائز باللقب.

وذكرت مصادر أن هذه البطولة لا تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما أنها ستوجه ضربة قوية لبطولة دوري الأبطال التي ينظمها اليويفا.

المصدر: كووورة