نتنياهو خلال استقباله وفداً إماراتيا: الأهم هو "تطبيق السيادة" الإسرائيلية بالضفة

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لدى استقباله وفدا إماراتياً رسمياً في مطار بن غوريون، للتوقيع على اربع اتفاقيات جديدة، قال:" اليوم نصنع تاريخا سيبقى في الذاكرة لأجيال"، مضيفاً أن هذه هي الزيارة الرسمية الأولى من الإمارات لإسرائيل، وجرى توقيع أربع اتفاقيات من شأنها أن تغير الأمور، في المجال الاقتصادي وفي مجال العلوم والتكنولوجيا وفي مجال الطيران".

وأعرب نتنياهو عن امتنانه للولايات المتحدة قائلا: "لم نكن لنشهد مثل هذا اليوم لولا الدعم الأمريكي، سوف نتذكر هذا اليوم، يوم السلام الرائع".

رداً على المنتقدين لاتفاق التطبيع من المعارضين الإسرائيليين، قال نتنياهو: "إن "اليهود والعرب من نسل إبراهيم، وباسمه تم التوقيع على هذه الاتفاقية.

السلام لا يبقى على الورق، بعض الثمار ظاهرة، سيؤدي ذلك إلى توسع كبير في السياحة والأعمال بين الدول، سيتم توقيع اتفاقية سياحية لعشرات الرحلات الجوية أسبوعيا، وسوف نذهب إليهم وسيأتون إلينا.

كما زعم نتنياهو أن التطبيع سيخلق رحلات جوية أرخص للإسرائيليين"، مشدداً على أن الأهم للأجيال القادمة هو تطبيق السيادة الإسرائيلية من خلال "تنفيذ عملية الضم في الضفة الغربية".

يأتي هذا في الوقت الذي زعمت فيه الامارات ان اتفاق التطبيع هدفه وقف عملية الضم للاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو ما نفاه نتنياهو في حينه عندما أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن الاتفاق في أول سبتمبر الماضي، وأكد عليه اليوم خلال استقباله الوفد الاماراتي الرسمي.