الفرنسي جريزمان يترك معسكر الثائرين ضد تقليص رواتبهم

حسم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، موقفه من الانضمام للاعبين الثائرين على إدارة النادي الكتالوني.

وكانت تقارير إسبانية زعمت أن لاعبي برشلونة (باستثناء كليمنت لينجليت وفرينكي دي يونج وأندريه تير شتيجن) وقعوا على فاكس رسمي برفض إجراء أي خفض جديد لرواتبهم هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جريزمان وافق على عرض إدارة برشلونة بتأجيل جزء من راتبه هذا الموسم، والحصول عليه خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن اللاعبين المنضمين حديثًا لبرشلونة مثل سيرجينو دست وميراليم بيانيتش تم الاتفاق معهما أيضًا على هذا الأمر، أثناء توقيع العقود.

ويعاني برشلونة من خسائر بقيمة 97 مليون يورو، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.