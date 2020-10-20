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"واتسآب" يستعد لطرح ميزة طال انتظارها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:55 - 20 أكتوبر 2020
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تقارير
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يستعد برنامج التراسل الفوري الشهير "واتسآب" لإطلاق خاصية جديدة للأشخاص الذين يستخدمون التطبيق على أجهزة الكمبيوتر.

فقد دخلت الميزة الجديدة المرحلة التجريبية والتي ستتيح لمستخدمي التطبيق عبر أجهزة الكمبيوتر إجراء مكالمات صوتية ومرئية.

فبحسب ما نقل موقع wabetainfo، فقد دخلت الميزة الجديدة بالفعل في مرحلة الاختبار التجريبي، ولكنها ليست متاحة بعد للمستخدمين العاديين.

وبحسب الموقع فإنه عند تلقي مكالمة، ستظهر نافذة منبثقة على شاشة الكمبيوتر، توفر القدرة على الرد على مكالمة أو رفضها.

ووفقا للموقع، يستعد مطورو التطبيق لإطلاق مكالمات صوتية ومرئية جماعية لإصدار الويب من البرنامج، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد إطلاق الميزة الجديدة إلى المستخدمين.

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