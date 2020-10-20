الشخرة: مقبلون على مرحلة خطيرة من كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة:" إننا مقبلون على مرحلة خطيرة من مراحل وباء فيروس كورونا المستجد خلال فصلي الخريف والشتاء".
وأضاف الشخرة ، " كلما انخفضت درجات الحرارة سيكون هذا مجرى أخطر للفيروس بسبب برودة الجو، وهو ما يحدث حاليًا في دول العالم من ازدياد للإصابات وحالات كثيرة جدًا في دول كبيرة لم يكن يُتوقع أن يزداد فيها بهذا الشكل، بعد انخفاض درجات الحرارة فيها".
واستطرد الشخرة في حديث لصوت فلسطين، "لذلك نحن مقبلين على الخطر في الخريف والشتاء، وجهزنا طواقمنا وأرقام هواتف جديدة سننشرها للمواطنين ليتمكنوا من الاتصال بنا، نظرًا لكثرة الاتصالات التي نتلقاها".
وذكر الشخرة أن الوضع الوبائي في فلسطين مستقر حاليًا إلى حد ما بالنسبة للحالات الموجودة مقارنة بالوضع الوبائي، موضحًا أن الطواقم تعمل على حجر المصابين وسحب عينات من المخالطين لهم لمرتين، للتأكد من الإصابة".
وأشار إلى أنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم سحب 3 ألاف عينة، وأن معدل العينات التي يتم سحبها يوميًا تكون ما بين 5 إلى 6 ألاف".
وتابع "الحالات ليست في انخفاض ولا ازدياد وإنما مستقرة بسبب المخالطة، فمن بين المصابين يكون حوالي 500 مصاب مخالطين، ويعاد الفحص للمخالطين مرتين".
وحذر الشخرة من عزوف كبير من المواطنين من أخذ العينات، مبينًا أنه وإن كان هناك معيقات من الاحتلال عند البعض، إلا أن أخرين وعدد غير قليل يتعاملون مع الفحص على أنه عيبًا أو خجلًا، مشددًا بالقول "الفيروس خطير وعطّل عالمًا بأكمله وعلى كل مواطن أن يتوجه لفحص نفسه حفاظًا على سلامته وسلامة أسرته".