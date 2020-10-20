الشخرة: مقبلون على مرحلة خطيرة من كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة:" إننا مقبلون على مرحلة خطيرة من مراحل وباء فيروس كورونا المستجد خلال فصلي الخريف والشتاء".

وأضاف الشخرة ، " كلما انخفضت درجات الحرارة سيكون هذا مجرى أخطر للفيروس بسبب برودة الجو، وهو ما يحدث حاليًا في دول العالم من ازدياد للإصابات وحالات كثيرة جدًا في دول كبيرة لم يكن يُتوقع أن يزداد فيها بهذا الشكل، بعد انخفاض درجات الحرارة فيها".

واستطرد الشخرة في حديث لصوت فلسطين، "لذلك نحن مقبلين على الخطر في الخريف والشتاء، وجهزنا طواقمنا وأرقام هواتف جديدة سننشرها للمواطنين ليتمكنوا من الاتصال بنا، نظرًا لكثرة الاتصالات التي نتلقاها".

وذكر الشخرة أن الوضع الوبائي في فلسطين مستقر حاليًا إلى حد ما بالنسبة للحالات الموجودة مقارنة بالوضع الوبائي، موضحًا أن الطواقم تعمل على حجر المصابين وسحب عينات من المخالطين لهم لمرتين، للتأكد من الإصابة".

وأشار إلى أنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم سحب 3 ألاف عينة، وأن معدل العينات التي يتم سحبها يوميًا تكون ما بين 5 إلى 6 ألاف".

وتابع "الحالات ليست في انخفاض ولا ازدياد وإنما مستقرة بسبب المخالطة، فمن بين المصابين يكون حوالي 500 مصاب مخالطين، ويعاد الفحص للمخالطين مرتين".

وحذر الشخرة من عزوف كبير من المواطنين من أخذ العينات، مبينًا أنه وإن كان هناك معيقات من الاحتلال عند البعض، إلا أن أخرين وعدد غير قليل يتعاملون مع الفحص على أنه عيبًا أو خجلًا، مشددًا بالقول "الفيروس خطير وعطّل عالمًا بأكمله وعلى كل مواطن أن يتوجه لفحص نفسه حفاظًا على سلامته وسلامة أسرته".