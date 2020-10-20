اللجنة الشعبية لنصرة الأخرس تستغرب صمت الخارجية الفلسطينية

استغرب طارق سلمي المتحدث باسم اللجنة الشعبية لنصرة الأسير ماهر الأخرس، صمت الخارجية الفلسطينية تجاه قضية الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس وهو يدخل يومه ال (86)!! متسائلاً ، إلى متى سيبقى هذا الصمت؟ ولماذا لم تتقدم بالملف لمحكمة الجنايات الدولية وتفعل دور السفارات بالخارج وتخاطب المنظمات الدولية؟

وطالب منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس وإرسال لجان إلى قلاع الأسر لكشف السادية والعنجهية الصهيونية للرأي العام الدولي.

كما دعا جماهير الشعب الفلسطيني وكل الضمائر الحية في العالم للوقوف مع أسرانا من خلال فعاليات المساندة الشعبية التي تشكل الصوت والظل للأسير ماهر الأخرس في معركته.