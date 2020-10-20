مواطنون يناشدون اشتية ومحافظ بيتونيا للتدخل لوقف التعديات

ناشد سكان عمارة الميسم وشارع نادي مدينة بيتونيا، رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، التدخل لوقف المخالفات والتعديات التي طالت شوارع عامة في المدينة، وذلك بتواطؤ غير مفهوم من بلدية بيتونيا.

وقال الأهالي في مناشدتهم:" إن معظم الشكاوى التي تصل البلدية يتم إخضاعها لسياسة المساومة بين تجار لا يهتمون بأكثر من الربح، وبلدية لم يعد يهمها من أمر المخالفات والتعديات سوى البحث عن مصادر دخل.

واتهم بعض السكان البلدية ممثلة برئيسها بالتواطؤ والتخاذل والمحسوبية ومنها قضية المالك (م.ي) المعروف لرئيس البلدية وإعطاءه تسهيلات ببناء إسكان عمارة الشام قبل عامين وغض الطرف عنه في موضوع المخالفات والتجاوزات.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن نفس المالك المدعو (م.ي) بدا بإنشاء إسكان جديد على قطعة رقم (216 حوض 12 حي 1) شارع نادي بيتونيا / بإيعاز من البلدية بدون مخططات وبدون ادني الالتزام بالنظام والقانون المعمول به بالبلدية. مؤكدين بأن المالك بدأ ببناء عمارة من سبعة طوابق ومخازن علما ان المنطقة سكن (ج) منطقة سكنية والمسموح فيها بالبناء أربعة طوابق وروف.

وكشف الأهالي عن اتصالات تمت بين رئيس البلدية ووزارة الحكم المحلي لمنح المالك طوابق إضافية خلافا للقانون ودون أي اعتبار للضرر الذي سيلحق بسكان الشارع.

وناشد سكان الشارع رئيس الوزراء ومحافظ محافظة رام الله والبيرة بوقف مشروع البناء مؤقتا وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كل المخالفات والتجاوزات والتعديات ببناء وعدم الالتزام بالارتدادات والتعدي الواضح بحق الشارع العام.





