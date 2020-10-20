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نتنياهو: الغاء تأشيرات الدخول للإمارات و"إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:31 - 20 أكتوبر 2020
نتنياهو خلال استقباله أول وفد اماراتي في اسرائيل نتنياهو خلال استقباله أول وفد اماراتي في اسرائيل
تقارير
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قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء: "سيتم فتح الأجواء بين "إسرائيل" والإمارات وتلغى تأشيرات الدخول بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نتنياهو اثناء لقاء الوفد الإماراتي رفيه المستوى الذي وصل إلى مطار بن غوريون اليوم الثلاثاء.

وكافة صفحة "إسرائيل بالعربية" على منصة تويتر غردت بالقول:

  • بشرى سارة لكل السواح من الدولتين الإمارات و"إسرائيل" يطلقها رسميا رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لدى استقباله الوفد الاماراتي رفيع المستوى لتكون الامارات اول دولة عربية تعفي الاسرائيليين من تأشيرة الدخول الفيزا.

وكتبت ايضًا:

  • ثمار التطبيع تم التوقيع على اتفاقية في مجال الاستثمار "إسرائيل" والامارات وقعها عن جانب الاحتلال نتنياهو وعن الجانب الاماراتي كل من وزير الاقتصاد والمالية الاماراتيين

 

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