ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة اليوم الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:14 - 20 أكتوبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة اليوم الثلاثاء تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الدورة الأولى لعمليات الفحص.

يُشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا تُجري دورتين للفحص المخبري على مشتبه بهم أو مخالطين لمصابي فيروس كورونا، الدورة الأولى صباحًا والدورة الثانية في المساء على أن يتم الإعلان عن الدورتين في صباح اليوم التالي.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت اليوم صباح الثلاثاء عن إصابة 99 شخصًا بفيروس كورونا في المحافظات كافة، موضحة أنها أجرت فحصًا لـ 1723 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات