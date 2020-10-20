36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة اليوم الثلاثاء

أعلنت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة اليوم الثلاثاء تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الدورة الأولى لعمليات الفحص.

يُشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا تُجري دورتين للفحص المخبري على مشتبه بهم أو مخالطين لمصابي فيروس كورونا، الدورة الأولى صباحًا والدورة الثانية في المساء على أن يتم الإعلان عن الدورتين في صباح اليوم التالي.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت اليوم صباح الثلاثاء عن إصابة 99 شخصًا بفيروس كورونا في المحافظات كافة، موضحة أنها أجرت فحصًا لـ 1723 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.