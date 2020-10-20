إيقاف مصنع عصير من العمل واتلاف مواد فاسدة في خانيونس

أعلنت دائرة الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة في مدينة خانيونس، اليوم الثلاثاء، عن توقيف مصنع عصير عن العمل بسبب نقص الشروط الصحية.

جاء ذلك خلال جولة رقابية لفريق الطب الوقائي في محافظة خان يونس شملت 15 منشأه غذائية لتفقد سلامة وصلاحية المواد الغذائية.

وأفادت الدائرة، بإتلاف 700 كجم تمور تم التحفظ على الكمية مسبقاً لحين عمليه الفرز، كما أتلفت 50 كجم مواد غذائية مختلفة أخرى.

وأشارت إلى، أنها أجرت سحب عينات غذائية للفحص المخبري، لافتة إلى أنه وخلال الجولات التفتيشية يتم التأكيد والإشراف على تطبيق الشروط الصحية الأساسية والإجراءات الوقائية خاصة في ظل جائحة كورونا.