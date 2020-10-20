الاتصالات تعلق على قرار إسرائيلي بمنح شركة "بيزك" ترخيصًا للعمل في الضفة

علقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، على قرارٍ "إسرائيلي" بمنح شركات "إسرائيلية" للاتصالات ترخيصًا للعمل في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن منح شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" ترخيصا بالعمل في مناطق الضفة الغربية "استمرار لإبقاء الاحتلال الاقتصاد الفلسطيني، رهينة لسياستها وأهوائها".

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية للتدخل ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، الأحد، أن وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، منح شركة الاتصالات "بيزك" ترخيصا بالعمل الكامل في الضفة الغربية.

وأوضحت تلك المصادر أن الشركة تعمل في الضفة الغربية منذ 36 عاما دون ترخيص رسمي، وجاء قرار الترخيص ليلزمها بإعداد بنية تحتية واسعة من الخطوط لتشمل كامل مناطق الضفة التي يقطنها المستوطنون.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت يواجه فيه الفلسطينية خطة إسرائيلية تهدف إلى ضم نحو 30% من أراضي الضفة الغربية، وخطة أمريكية تمثلها "صفقة القرن" يقول الفلسطينيون إنها تبدد حلم إقامة دولة مستقلة مترابطة على الأراضي المحتلة عام 1967.