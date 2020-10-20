رئيس ديوان الموظفين بغزة يكشف تفاصيل الوظائف الحكومية

أكد رئيس ديوان الموظفين بغزة يوسف الكيالي اليوم الثلاثاء 20/10/2020 ان الوظيفة الحكومية ليست المنفذ الوحيد للتشغيل العام وحصة القطاع الحكومي هي الحصة الأقل في التشغيل.

وبين خلال تصريحات لصوت الاقصى ان إجراءات اعتماد الوظائف حسب الموازنة التي تُعتمد واعتمد المجلس التشريعي موازنة عام 2020 اعتمدت فيها 1320 وظيفة منها 500 لوزارة التربية والتعليم و 400 وظيفة للصحة والباقي لمختلف الوزارات.

وأشار الى تعثر بعض الإجراءات للوظائف بسبب جائحة كورونا ورغم الجائحة نستمر في إجراءات التوظيف وفق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة، موضحاً انه في بداية العام تم الإعلان عن عدد من الوظائف وتقدم آلاف الخريجين لها وأجرينا اختبارات نظرية لمختلف الوظائف وتم استكمال الجزء الأكبر منها.

وبين ان الحكومة لجأت للعقود منذ العام 2014 لسد احتياجات الوزارات المختلفة وتم تثبيت 950 عقد في العام 2019 و 150 عقد في عام 2020 وسيتم تثبيت باقي موظفي العقود في السنوات القادمة.

وأوضح ان العقود الناشئة عن اختبارات عامة فترة تجربتها محددة تنتهي بالتثبيت والعقود التي تم إعطائها منذ العام 2014 يتم تثبيتهم حسب قرار اللجنة الحكومية.

وبشأن وزارة الأوقاف ، قال الوزارة تتعامل منذ سنوات بنظام المقطوعة والبطالة وجاري توقيع اتفاقية مع وزارة الأوقاف لإتمام إجراءات توظيف 250 موظف سيكون جزء منها للموظفين الموجودين على نظام المقطوعة والبطالة.

وقال انه تم اعتماد 1000 وظيفة لوزارة الصحة على نظام التشغيل الموقت بالاستفادة من قوائم الدور التي تم اجراء اختبارات لها ، معتبراً ان الألف وظيفة حددتها وزارة العمل بشروط معينة ومع يتم التعاقد معه عبر ديوان الموظفين باختبارات معلنة يتم التعامل معه بعقد ينتهي بالتثبيت.

وقال ان مختلف الوظائف التي يتم اعتمادها ضمن دراسات دقيقة ويتم اعتمادها ضمن الموازنة ، مشيراً الى انه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق أقصى درجات العدالة والنزاهة للتنافس على الوظائف الحكومية.