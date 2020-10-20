صرف المنحة السعودية لـ 129 أسرة متضررة من حرب 2014

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء، أنه صرف المنحة السعودية لـ129 أسرة تضررت منازلها بشكل كلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014.

ووفقًا لبيان من برنامج الأمم المتحدة فإن تلك الأسر "غير اللاجئة" ستتسلم المخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم ضمن المرحلة الخامسة من المنحة السعودية".

وأشار البيان إلى أن عملية الصرف ستجرى مع اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة".

ولفت البيان إلى أنه باختتام هذه المرحلة؛ ستتمكن 272 أسرة فلسطينية تضررت منازلهم بشكل كامل من إعادة بنائها.