ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

صرف المنحة السعودية لـ 129 أسرة متضررة من حرب 2014

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:38 - 20 أكتوبر 2020
اعادة اعمار المنازل المتضررة من الحرب صرف المنحة السعودية اعادة اعمار المنازل المتضررة من الحرب صرف المنحة السعودية
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء، أنه صرف المنحة السعودية لـ129 أسرة تضررت منازلها بشكل كلي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014.

ووفقًا لبيان من برنامج الأمم المتحدة فإن تلك الأسر "غير اللاجئة" ستتسلم المخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم ضمن المرحلة الخامسة من المنحة السعودية".

وأشار البيان إلى أن عملية الصرف ستجرى مع اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة".

ولفت البيان إلى أنه باختتام هذه المرحلة؛ ستتمكن 272 أسرة فلسطينية تضررت منازلهم بشكل كامل من إعادة بنائها.

الأكثر مشاهدة

متعلقات