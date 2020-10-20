نتنياهو: اتفاقات التطبيع منحت "إسرائيل" طريق رئيسي بحري وجوي

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "اتفاقيات التطبيع مع الامارات والبحرين" حولت "إسرائيل" إلى مفترق طرق رئيسي بحرا وجوا.

ووصف نتنياهو خلال جولة تفقدية برفقة وزيرة المواصلات ميري ريغيف في ميناء حيفا لسفينة الشحن الثانية التي وصلت من الإمارات "هذا حقا يوم تاريخي، فهذه هي ثاني زيارة لسفينة جاءت من دبي وترسو في ميناء حيفا".

وقال: "إسرائيل كانت سابقا بمثابة طريق مسدود، كان يمكن الوصول إليها من جهة الغرب فقط، والآن تتحول "إسرائيل" إلى مفترق طرق رئيسي بحري وجوي، وتكنولوجي وتجاري وإنساني، هذا هو شيء كبير جدا".

وزعم نتنياهو أن اتفاقيات التطبيع ستخفف من غلاء المعيشة في الأراضي المحتلة، وسيشعر المستوطنين الصهاينة بذلك.

وقال، "أخبروني أن الحاويات التي على متن السفينة تحتوي على غسالات، وهذا يخفف أسعار الغسالات"، مضيفا "فيها أدوات كهربائية ومواد غذائية وأن كل ما سيصل إلى هنا سيخفف من غلاء المعيشة".

ووقعت "إسرائيل" على اتفاقيتي "تطبيع" منفصلتين مع كل من الإمارات والبحرين في 15 أيلول/سبتمبر الماضي برعاية أمريكية بعد عقود من توقيع اتفاق "تطبيع" مع مصر والأردن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصلت أول سفينة شحن من ميناء جبل علي في مدينة دبي بالإمارات مباشرة إلى ميناء حيفا الدولي شمال الكيان.