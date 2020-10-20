زوجة الأسير ماهر الأخرس : تدخل روسي لإنهاء معاة الأخرس وتحريره

كشفت زوجة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ86" عن تدخل روسي لوضع حد لاستمرار معاناة زوجها المضرب احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري.

وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية رفضت بالأمس، طلباً بنقل الأسير الأخرس إلى مستشفى النجاح الوطني في مدينة نابلس، وعرضت بالمقابل نقله الى مستشفى المقاصد في القدس، بشرط فكٌ إضرابه عن الطعام، وهو ما رفضه الأسير.

تغريد زوجة الاسير الأخرس وقالت إن أشخاصاً مقربين من السفارة الروسية في "إسرائيل"، لم يكشفوا عن هوياتهم، تواصلوا معها، وطلبوا معلومات عن وضع زوجها الصحي والقانوني، لمقارنته بما لديهم من معلومات وصلتهم من حكومة الاحتلال، وأوضحت أنها فهمت منهم اهتمام السفير الروسي بقضية زوجها، لكن السفارة لم توفد أحداً لزيارته في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، مكتفية بما قدمته من معلومات للوسطاء.

وأعربت زوجة الأسير الأخرس عن أملها في نجاح التحرك الروسي، وترحيبها بأي جهد من أي جهة في سبيل تحقيق الأهداف التي يخوض من أجلها إضرابه المفتوح عن الطعام.

وحول عرض النيابة العسكرية الإسرائيلية، أشارت إلى أن "عرض نقله إلى مستشفى المقاصد في القدس مشروط بإتمامه الشهور الأربعة في الاعتقال الإداري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وكذلك فكٌ إضرابه عن الطعام. رفض ماهر هذا رفضا قاطعا، وعرض نقله إلى مستشفى النجاح بنابلس، لكنهم رفضوا، وهذا يعني أنه سيظل معتقلاً، وقد يصدر بحقه قرار جديد بالاعتقال الإداري فور تعافيه".

وأضافت أنه "في الوقت الحالي يسمح لأي شخص بزيارة ماهر، لكنه غير مسموح له بمغادرة المستشفى لأن ذلك سيعرضه للمساءلة بسبب عدم وجود قرار من المحكمة يسمح له بذلك. زوجي بات غير قادر على النوم من شدة آلامه التي تزداد يوماً بعد يوم، وهناك تخوف من فقدانه لحياته في أي لحظة بسبب رفضه التام لأية فحوص طبية، ولا يوجد أي تواصل رسمي إلا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية".