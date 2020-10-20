تراجع طفيف للذهب في التعاملات الفورية

تراجع سعر الذهب في التعاملات الفورية اليوم الثلاثاء 20/10/2020 بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1901.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينيتش، حيث جرى تداول الذهب اليوم الثلاثاء في نطاق ضيق فوق 1900 دولار للأونصة، وسط حالة حذر قبيل الموعد النهائي للاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالية أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1904.50 دولار للأونصة.

وقال محلل الأسواق، هان تان، إن "المعنويات المحيطة بالذهب ما زالت مؤقتة، مما يبقى الذهب الفوري عند مستوى 1900 دولار تقريبا، إذ أن البعض يواصل التعلق بأمل أن يستطيع الديمقراطيون والبيت الأبيض التوصل إلى اتفاق في المدى القريب (بشأن حزمة التحفيز)".

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ويترقب المستثمرون الآن المناظرة النهائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.46 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 852.72 دولار للأونصة، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2345.43 دولار للأونصة.